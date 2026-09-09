Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 09.09.2026 07:28

Tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri: 245 milyon dolar

ABD'de mahkemeye çıkarılan 22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam, tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından birini organize etmek ve çete faaliyetlerinde bulunmak suçlamalarını kabul etti.

Tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri: 245 milyon dolar

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lam'in arkadaşlarıyla çete kurarak 245 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığı ve bu parayı akladığı belirtildi.

Çalınan fonların kulüplerde tek gecede 500 bin dolara varan harcamalarda kullanıldığı, 100 bin ile 3,8 milyon dolar arasında değişen değerlerde lüks araç filosunun satın alındığı bildirildi.

Lam'in ayrıca gece kulüplerinde kalabalıklara on binlerce dolar değerindeki Hermes Birkin çantaları fırlattığı, lüks saatler, özel jet kiralama ve özel koruma ekibi için milyonlarca dolar harcadığı aktarıldı.

Sosyal mühendislik ve ev baskınlarıyla hesapları boşalttılar

Mahkeme belgelerine göre, Ekim 2023'te başlayan ve en az Mayıs 2025'e kadar devam eden şebekenin üyeleri çevrim içi oyun platformları üzerinden tanıştı.

California, Connecticut, New York, Florida ve ABD dışından katılan üyelerin liderliğini "Anne Hathaway", "$$$" ve "King Greavy" takma adlarını kullanan Lam üstlendi.

Şebekenin, mağdurları kandırarak gizli bilgilerini ele geçirdiği, zaman zaman da ev baskınları düzenleyerek dijital cüzdanları boşaltmaya yarayan verilere ulaştığı kaydedildi.

ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Lam için henüz duruşma tarihi belirlemedi.

ABD Savcısı Jeanine Pirro, konuya ilişkin değerlendirmesinde uluslararası bir suç ağını yöneten sanığın deşifre edildiğini ve adalete teslim edildiğini vurguladı.

ETİKETLER
Kripto Para ABD Hırsızlık Dolar
Sıradaki Haber
Domates salçası beyin fonksiyonlarınızı nasıl etkileyebilir?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
İsrail basını: Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi
09:16
Borsada manipülasyon iddiasıyla 4 şüpheliye gözaltı
08:58
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında "feth-i kabir" kararı
08:55
Çekirdek kabuklarını yere attı, 8 bin 687 lira ceza yedi
08:27
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı gemiyi hedef aldığını duyurdu
08:11
Kaldırıma çarpıp havalandı, duvarı aşıp millet bahçesine girdi
Türk savunma sanayiinin ürünleri Mısır'da sergileniyor
Türk savunma sanayiinin ürünleri Mısır'da sergileniyor
FOTO FOKUS
İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü
İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ