Tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri: 245 milyon dolar

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lam'in arkadaşlarıyla çete kurarak 245 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığı ve bu parayı akladığı belirtildi.

Çalınan fonların kulüplerde tek gecede 500 bin dolara varan harcamalarda kullanıldığı, 100 bin ile 3,8 milyon dolar arasında değişen değerlerde lüks araç filosunun satın alındığı bildirildi.

Lam'in ayrıca gece kulüplerinde kalabalıklara on binlerce dolar değerindeki Hermes Birkin çantaları fırlattığı, lüks saatler, özel jet kiralama ve özel koruma ekibi için milyonlarca dolar harcadığı aktarıldı.

Sosyal mühendislik ve ev baskınlarıyla hesapları boşalttılar

Mahkeme belgelerine göre, Ekim 2023'te başlayan ve en az Mayıs 2025'e kadar devam eden şebekenin üyeleri çevrim içi oyun platformları üzerinden tanıştı.

California, Connecticut, New York, Florida ve ABD dışından katılan üyelerin liderliğini "Anne Hathaway", "$$$" ve "King Greavy" takma adlarını kullanan Lam üstlendi.

Şebekenin, mağdurları kandırarak gizli bilgilerini ele geçirdiği, zaman zaman da ev baskınları düzenleyerek dijital cüzdanları boşaltmaya yarayan verilere ulaştığı kaydedildi.

ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Lam için henüz duruşma tarihi belirlemedi.

ABD Savcısı Jeanine Pirro, konuya ilişkin değerlendirmesinde uluslararası bir suç ağını yöneten sanığın deşifre edildiğini ve adalete teslim edildiğini vurguladı.