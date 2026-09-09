Almanya'da AfD'nin tarihi seçim zaferinin ardından kitlesel protestolar başladı

Göstericiler, 20 Eylül'de sandık başına gitmeye hazırlanan başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde aşırı sağın yükselişine karşı uyarıda bulundu.

Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan demokrasi yanlısı binlerce kişi; sığınmacıların kitlesel olarak sınır dışı edilmesini, yenilenebilir enerjiye verilen devlet desteğinin kesilmesini ve kamusal yayıncılığın küçültülmesini savunan AfD'ye tepki gösterdi.

Polis verilerine göre 5 bin, organizatörlere göre ise 14 binden fazla kişinin katıldığı mitingde "Faşizm bir alternatif değildir", "Nazi AfD'yi durdurun" ve "Tarihin gözü üzerimizde" yazılı pankartlar taşındı.

Eski komünist Doğu Almanya eyaleti Saksonya-Anhalt'ta pazar günü yapılan seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alan AfD, tarihinin en yüksek oy oranına ulaştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana aşırı sağcı bir partinin bir eyalette ulaştığı bu en yüksek oy oranı, ülkede büyük endişe yarattı.

AfD yönetimi ele geçirmeye çok yakın

Buchenwald Eski Toplama Kampı Anıtı Direktörü Jens-Christian Wagner, gösteride yaptığı konuşmada sonucun utanç verici olduğunu belirterek AfD'nin eyalette iktidara gelmenin eşiğinde bulunduğunu söyledi. Wagner, bu durumun sessizlikle karşılanmaması gerektiğini vurguladı.

AfD'nin eyaletteki başbakan adayı Ulrich Siegmund, hükümet kurabilmek için gereken çoğunluğun sadece 3 sandalye gerisinde kaldı. İç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından 2023 yılından bu yana "aşırı sağcı müfrit" olarak sınıflandırılan eyalet teşkilatının, diğer partilerden koparacağı milletvekilleriyle iktidara gelebileceği ifade edildi.

Protesto gösterileri Berlin'in yanı sıra Potsdam, Münster, Göttingen, Dresden, Aachen, Bamberg, Darmstadt ve Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Halberstadt ile Halle kentlerine de yayıldı.

Diğer eyaletlerde de aşırı sağ yarışı önde götürüyor

20 Eylül'de sandık başına gidecek Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan anketler, AfD'nin yüzde 35 civarındaki oy oranıyla yarışı önde götürdüğünü gösterdi. Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig liderliğindeki sosyal demokrat SPD'nin ise yaz aylarındaki çıkışıyla oy oranını yüzde 30'un üzerine çıkardığı bildirildi.

Başkent Berlin'de ise tablo daha karmaşık bir seyir izledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve SPD koalisyonuyla yönetilen kentte CDU, yaklaşık yüzde 20'lik oy oranıyla kıl payı farkla ilk sırada yer aldı. Konut maliyetlerindeki artışı gündeme taşıyan Sol Parti (Die Linke) ile AfD ise CDU'yu yakından takibe aldı.

Başbakan Friedrich Merz'in artan düşük popülaritesinin Saksonya-Anhalt seçim sonuçlarında etkili olduğu yorumları yapılırken, Merz'in ekonomik reform paketini hayata geçirmek için görevde kalacağını açıkladığı belirtildi.

Ancak koalisyon ortağı SPD'nin tepki çeken bazı tedbirlerden geri adım atabileceği sinyalini vermesinin hükümet içindeki dengeleri sarsabileceği kaydedildi.