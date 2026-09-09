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Dünya
BBC 09.09.2026 06:29

OpenAI, yapay zeka modelinin 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdüğünü açıkladı

OpenAI, yeni yapay zeka modeli ve binlerce yapay zeka ajanını kullanarak onlarca yıllık karmaşık bir matematik problemini saatler içinde çözdüğünü duyurdu.

OpenAI, yapay zeka modelinin 90 yıllık matematik problemini 88 saatte çözdüğünü açıkladı

ChatGPT'nin geliştiricisi olan şirket, otonom hareket eden yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanını tek bir göreve yönlendirerek zorlu bir matematik problemini 88 saatte çözüme ulaştırdığını bildirdi.

Akışkanların hareketini inceleyen Navier-Stokes denklemlerinin bir parçası olan ve 90 yıldır kanıtlanamayan problemle ilgili elde edilen bu sonuç, şirket tarafından yapay zekanın gelişimi açısından kritik bir dönüm noktası olarak tanımlandı.

Elde edilen çözüm henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı veya Milenyum Ödülleri'ni düzenleyen Clay Matematik Enstitüsü tarafından resmi olarak onaylanmadı.

Şirket, ağustos ayının sonunda eğitmeye başladığı yeni modelin matematikte üstün performans gösterdiğini ve bu modeli henüz kamuoyuna sunmayıp şirket içi araştırmalarda kullandığını açıkladı.

3 milyon mesaj ve 130 milyar token harcandı

OpenAI, 1 Eylül'de iki Milenyum Ödülü probleminin çözüldüğüne dair söylentiler üzerine binlerce yapay zeka botunu kalan problemleri çözmek üzere görevlendirdi.

5 Eylül itibarıyla, yaklaşık 88 saatlik çalışmanın ardından Navier-Stokes varlık ve pürüzsüzlük problemine bir çözüm bulundu. Türbülansın temelini oluşturan bu problemi çözen botların süreç boyunca yaklaşık 3 milyon mesaj paylaştığı ve 130 milyar çıktı token'ı kullandığı aktarıldı.

Bu büyüklükteki bir işlemin maliyetinin şirketin mevcut fiyatlandırma tarifesine göre yaklaşık 10 milyon doları bulduğu hesaplandı.

Ajanların ulaştığı çözüm, Milenyum Ödülü kapsamında talep edilen dört ifadeden ikisini kanıtladı. OpenAI, hedeflerinin yapay zekanın ulaştığı seviyeyi göstermek olduğunu ve 1 milyon dolarlık ödülü talep etme niyetinde olmadıklarını belirtti.

Çalma ve veri sızıntısı iddiaları gündeme geldi

Açıklamanın ardından matematik dünyasında tartışmalar başladı. New York Üniversitesinden Matematik Profesörü Tristan Buckmaster ve rakip yapay zeka şirketi Anthropic çalışanı Levent Alpöge, aynı problem üzerinde çalıştıklarını ve bu süreçte OpenAI'ın Codex aracından yararlandıklarını ifade etti.

Buckmaster, 3 Eylül'de çalışmalarına dair bilgilerin OpenAI'a sızdırıldığını öğrendiğini öne sürdü. Şirketin, kendi ilerlemelerinden haberdar olduktan sonra bu alana yöneldiğini iddia eden Buckmaster, e-posta yazışmalarını da kamuoyuyla paylaştı.

OpenAI ise Buckmaster ve Alpöge'nin çalışmalarını tebrik ederek, kamuoyuna açıklanana kadar söz konusu araştırmalardan haberdar olmadıklarını duyurdu.

Kullanıcı verilerinin ihlal edilmediğini belirten şirket, anonimleştirilmiş verilerin modellere katkı sağlama ihtimali bulunsa da sunulan kanıtların ve elde edilen sonuçların birbirinden tamamen farklı olduğunu savundu.

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