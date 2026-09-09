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Dünya
CNN International 09.09.2026 06:53

ABD kurumlarından Çinli yapay zeka şirketlerine "endüstriyel ölçekte" hırsızlık suçlaması

ABD federal kurumları, Çinli yapay zeka şirketlerinin Amerikan mevkidaşlarına ait ticari sırları maliyetleri düşürmek ve teknolojiyi pazara daha hızlı sunmak amacıyla "endüstriyel ölçekte" çaldığını iddia etti.

ABD kurumlarından Çinli yapay zeka şirketlerine "endüstriyel ölçekte" hırsızlık suçlaması

FBI, Ulusal Güvenlik Şehri (NSA) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yayımlanan ortak uyarıda, Çin merkezli büyük teknoloji firmalarının "damıtma" (distillation) yöntemini kullandığı belirtildi.

Bu yöntem, gelişmiş yapay zeka modelleri üzerinden daha küçük modelleri eğiterek ABD'ye ait öncü modellerin gizli işlevselliklerini ve yeteneklerini çekip almayı içeriyor.

Uyarılarda, Çinli şirketlerin coğrafi kısıtlamaları, güvenlik önlemlerini ve kullanım koşullarını aşmak için "aktarma istasyonları" olarak bilinen gri pazar vekillerinden faydalandığı aktarıldı.

DeepSeek ve Alibaba Group gibi Çinli teknoloji devlerinin ABD'li yapay zeka firmalarına karşı yüksek hacimli bilgi damıtma kampanyaları yürüttüğü kaydedildi.

Hazine Bakanı'ndan yaptırım uyarısı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Amerikan yapay zeka teknolojilerini damıtan Çinli şirketlere yaptırım uygulanabileceğini bildirdi.

Bessent, "Çinli firmalar fikri mülkiyet hırsızlığı sınırını aşan gizli ve endüstriyel ölçekli damıtma saldırıları düzenlediğinde, yaptırımlar ve Varlık Listesi kısıtlamaları masada olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yapay zeka şirketi Anthropic, üç Çinli yapay zeka laboratuvarının Claude adlı modelden yetenek çekmek amacıyla yürütülen endüstriyel ölçekli bir kampanyanın arkasında olduğunu ileri sürdü.

Şirket, bu laboratuvarların yaklaşık 24 bin sahte hesap aracılığıyla Claude ile 16 milyondan fazla etkileşim gerçekleştirdiğini savundu.

Siber tehdit araştırmalarında artış

Google Tehdit İstihbaratı Grubu tarafından yayımlanan raporda, çeşitli motivasyonlara sahip korsanların şirketlerin mülkiyetindeki yapay zeka modellerini ve kaynak kodlarını hedef aldığı belirtildi.

Bu durumun, model ağırlıklarından bulut bilişim kotalarına kadar şirketlere ait yapay zeka varlıklarının casusluk, şantaj ve kaynak hırsızlığı için yüksek değerli hedefler haline geldiğini gösterdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin lideri Şi Cingping ile Washington'da gerçekleştireceği görüşmede yapay zeka konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.

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