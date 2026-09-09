Girit'te kalan İngiliz turist sivrisinek ısırıkları nedeniyle parasının iade edilmesini istedi

Yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda, bacağındaki sivrisinek ısırıklarının fotoğrafını yetkililere gönderen turist, yaşadığı durumun psikolojisini olumsuz etkilediğini ve tatilinin mahvolduğunu savundu.

İngiliz tatilci, konaklama ücretinin tamamının ya da bir kısmının kendisine iade edilmesini istedi.

Girit Bölge Danışmanı Kiriakos Kotsoglou, yerel basına yaptığı açıklamada, turistin sadece şikayet etmekle kalmayıp otelden ayrılarak resmi iade talebinde bulunduğunu belirtti.

Sivrisinek ısırığı sebebiyle para iadesi istenmesi, bölge yetkilileri ve turizm sektörü temsilcileri tarafından sıra dışı bir olay olarak değerlendirildi.