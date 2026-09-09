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Dünya
BBC 09.09.2026 06:26

İngiltere’de havacılık krizi: Bine yakın uçuş iptal edildi

İngiltere genelinde hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi, aksamaların sürmesi bekleniyor.

İngiltere’de havacılık krizi: Bine yakın uçuş iptal edildi

Aksaklıktan binlerce yolcu etkilendi. Uçuş takip sitesi FlightRadar24, hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı Nats'ı etkileyen arıza nedeniyle 1000'e yakın uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Şirket yöneticisi Martin Rolfe, sorunun çözülmesinin beklenenden uzun sürdüğünü belirterek özür diledi ve olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatılacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'ın Rolfe'u toplantıya çağırdı. Alexander'ın ayrıca arızanın bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını parlamentoda vurgulayacağı belirtildi.

Kalkış yapabilen uçak sayısının kısıtlı olması nedeniyle inişler de sınırlandırıldı. Bu durum, yurt dışındaki havalimanlarında da rötarlara yol açtı.

İskoçya ve İrlanda'daki havalimanlarını da kapsayan arıza nedeniyle EasyJet 200, British Airways ise 100'den fazla uçuşunu iptal etti. Ryanair ve Wizz Air gibi havayolu şirketleri, kurumun mevcut yapısının yetersiz olduğunu savunarak hava trafik yönetiminde düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Araç park alanları doldu, yönlendirmeler yapıldı

Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından Heathrow'da kalkışlar öğle saatlerinde geçici olarak durduruldu. Kalkış yapamayan uçaklar nedeniyle havalimanında park alanları doldu ve Heathrow'a inmesi gereken 13 uçak İngiltere ile Avrupa'daki farklı havalimanlarına yönlendirildi.

British Airways tarafından yapılan açıklamada, salı öğleden sonra 100'den fazla uçuşun iptal edildiği veya başka havalimanlarına yönlendirildiği duyuruldu. Şirket, uçuşu iptal edilen yolcuların havalimanlarına gelmemesi gerektiğini belirtti. FlightRadar verilerine göre aksaklıklardan en çok Heathrow, Gatwick, Manchester ve Birmingham havalimanları etkilendi.

Biriken yoğunluğun çözülmesi zaman alacak

Teknik sorunun, hava trafik kontrolörlerinin uçuş planlarını ve operasyonel verileri takip ettiği ana sistemde meydana geldiği bildirildi. Arızanın giderilmesine rağmen biriken uçuş yoğunluğu nedeniyle aksamaların bir süre daha devam edeceği ifade edildi.

Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, uçuşların tamamen normale dönmesinin zaman alacağını belirterek yolcuların havayolu şirketleriyle iletişimde kalmalarını tavsiye etti. Alexander, havacılık altyapısını destekleyen sistemlerin yeterliliği konusunda gerekli güvencelerin alınacağını ve yaşanan olaydan ders çıkarılacağını açıkladı.

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