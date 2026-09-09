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Türkiye
İHA 09.09.2026 07:25

Kaldırıma çarpıp havalandı, duvarı aşıp millet bahçesine girdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil kaldırıma çarparak, havalandı. 1 metrelik duvarı aşarak, millet bahçesine giren otomobilde hafif yaralanan sürücü kısa süreli tedavinin ardından taburcu oldu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaldırıma çarpıp havalandı, duvarı aşıp millet bahçesine girdi

İlçeye bağlı Erenköy Mahallesi 3470. Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, K.M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak, refüje ardından da kaldırıma çarparak, havalandı.

Yaklaşık 1 metrelik duvarı zarar vermeden aşan otomobil millet bahçesine girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü K.M. kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane giderken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme yapıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan kısa süren tedavinin ardından K.M. taburcu olurken, yapılan kontrollerde 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazıldı. Kazada duvarın üzerinde bulunan demir korkuluklar zarar görürken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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