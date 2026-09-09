Bursa'da zincirleme kaza: Otoyol trafiğe kapandı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi Tüneli çıkışında, İstanbul istikametine seyreden tır, aynı yönde seyreden başka bir tıra, ardından da hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, tırın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan otoyolun İstanbul istikametindeki tek şerit yeniden ulaşıma açıldı.
Tırın olay yerinden kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor.