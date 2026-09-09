Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 09.09.2026 08:48

Çekirdek kabuklarını yere attı, 8 bin 687 lira ceza yedi

Hatay’da İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, sahilde çekirdek çitleyen ve kabuklarını yere atan kişiye 8 bin 687 TL para cezası uyguladı. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahilde 7 gün boyunca sergilenen ve vatandaşların çevreye attığı atıklardan oluşan "sanat eseri", farkındalık çalışmasının ardından temizlendi.

Çekirdek kabuklarını yere attı, 8 bin 687 lira ceza yedi

İskenderun Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla geçtiğimiz günlerde sahilde dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

Vatandaşların çevreye attığı çeşitli atıklardan oluşan alan "sanat eseri" göndermesi, 7 gün boyunca sahilde sergilendi.

7 günlük serginin sona ermesinin ardından söz konusu alan, belediye ekipleri tarafından bugün itibarıyla temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Uyarılarımız burada bitmiyor"

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, gerçekleştirilen çalışmanın çevre kirliliğine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacı taşıdığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerin de aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Başkan Dönmez, kent genelinde yapılan denetimlerde çevreyi kirlettiği tespit edilen vatandaşlara ilgili mevzuat kapsamında 8 bin 687 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, çevre temizliği konusunda taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İskenderun’un ortak yaşam alanlarının herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Başkan Dönmez, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunarak, "İskenderun hepimizin. Çöpünü çöpe at, şehrine değer kat" mesajını verdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

ETİKETLER
Hatay Zabıta
Sıradaki Haber
Kaldırıma çarpıp havalandı, duvarı aşıp millet bahçesine girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
İsrail basını: Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi
09:16
Borsada manipülasyon iddiasıyla 4 şüpheliye gözaltı
08:58
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında "feth-i kabir" kararı
08:27
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı gemiyi hedef aldığını duyurdu
07:30
Tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri: 245 milyon dolar
08:11
Kaldırıma çarpıp havalandı, duvarı aşıp millet bahçesine girdi
Türk savunma sanayiinin ürünleri Mısır'da sergileniyor
Türk savunma sanayiinin ürünleri Mısır'da sergileniyor
FOTO FOKUS
İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü
İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ