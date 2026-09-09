Açık 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.09.2026 09:13

Borsada manipülasyon iddiasıyla 4 şüpheliye gözaltı

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Borsada manipülasyon iddiasıyla 4 şüpheliye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kurulunun yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 2023'te BIST'te işlem gören 9 pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken firari 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul İstanbul
Sıradaki Haber
THY ocak-ağustos döneminde 64 milyon yolcu taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
İsrail basını: Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi
08:58
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında "feth-i kabir" kararı
08:55
Çekirdek kabuklarını yere attı, 8 bin 687 lira ceza yedi
08:27
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı gemiyi hedef aldığını duyurdu
07:30
Tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri: 245 milyon dolar
08:11
Kaldırıma çarpıp havalandı, duvarı aşıp millet bahçesine girdi
Türk savunma sanayiinin ürünleri Mısır'da sergileniyor
Türk savunma sanayiinin ürünleri Mısır'da sergileniyor
FOTO FOKUS
İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü
İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ