Açık 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2026 09:35

İsrail basını: Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi

İsrail'in, Ramallah'ta görev yapan İngiliz diplomatlar ile ülkenin güneyindeki Kiryat Gat kentinde bulunan Gazze Koordinasyon Merkezi'ndeki İngiliz temsilcilerden 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istediği belirtildi.

İsrail basını: Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ticaretini yasaklamasına karşı Tel Aviv'in attığı adımlara ilişkin bilgi verildi.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İngiliz konsolosluğunu kapatma kararı aldığına işaret edilen haberde, konsolosluğun 30 gün içinde faaliyetlerini durdurması gerektiği belirtildi.

Haberde, Ramallah'ta görev yapan İngiliz diplomatlara İsrail'i terk etmeleri için 7 gün süre verildiği, İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentinde bulunan Gazze Koordinasyon Merkezi'ndeki İngiliz temsilcilerden de aynı süre içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği ifade edildi.

12 ülkenin Batı Şeria kararı

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla İsrail yerleşimlerinden üretilen malların ticaretini kısıtlayacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin neden olduğu şiddet olaylarına dikkati çekilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulanmıştı.

İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

ETİKETLER
İsrail İngiltere Batı Şeria
Sıradaki Haber
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı gemiyi hedef aldığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
WFP: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ile mücadelede gıda yardımına acil ihtiyaç var
11:28
Üç büyükşehirde okul servis ücretleri 27 bin ile 93 bin lira arasında
11:26
İsveç seçim öncesinde göçmenlere ülkeden ayrılmaları için para ödüyor
11:18
TUSAŞ, AR-GE harcamasıyla zirvede yer aldı
11:13
8 ayda 673 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
11:12
İstanbul'da aile hekimliklerinde yaklaşık 52 milyon kişi muayene oldu
Dalyan'ın eşsiz güzellikleri havadan görüntülendi
Dalyan'ın eşsiz güzellikleri havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü
İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ