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Dünya
BBC 09.09.2026 10:26

Eyfel Kulesi'nde Hindu heyet krizi: Kadın çalışanlar uzaklaştırıldı, kule kapandı

Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde, katı kurallara sahip bir Hindu heyetinin ziyareti sırasında kadın personelin görev yerinden alınarak yerlerine erkeklerin getirilmesi tepkilere yol açtı. Çalışanların greve gitmesiyle kule ziyarete kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eyfel Kulesi'nde Hindu heyet krizi: Kadın çalışanlar uzaklaştırıldı, kule kapandı

Yaklaşık 100 kişilik BAPS adlı dini heyetin ziyareti sırasında, grubun kadın ve erkekleri katı şekilde ayıran inancı gerekçe gösterilerek Eyfel Kulesi'ndeki kadın personele belirli alanlardan uzak durmaları talimatı verildi.

Kadın çalışanların sahada geri plana çekilerek yerlerine erkek meslektaşlarının yerleştirilmesi, hem çalışanlar hem de sendika cephesinde büyük tepkiyle karşılandı.

Küçük düşürüldüklerini belirten personelin pazartesi günü iş bırakmasıyla dünyanın en çok ziyaret edilen anıtlarından biri ziyarete kapatıldı.

Yönetimden soruşturma kararı

Eyfel Kulesi'ni işleten şirketin başkanı ve Paris Merkez Belediye Başkanı Ariel Weil, yaşananları şok edici ve bütünüyle kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Kule yönetimindeki bazı yetkililerin uygunsuz bir talebi yerine getirmek için gereğinden fazla gayret gösterdiğini ifade eden Weil, kurum içi bir soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, sorumluların belirleneceği ve kadın-erkek eşitliği ilkesine darbe vuran bu tür bir durumun bir daha yaşanmaması için kesin önlemler alınacağı vurgulandı.

Fransız siyaseti tepkide birleşti

Kamuya açık tarihi bir mekânda kadınların varlığının sınırlandırılması, Fransa Ulusal Meclisi başta olmak üzere siyasetin farklı kanatlarında sert şekilde kınandı.

Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet, hiçbir yabancı heyetin talebi doğrultusunda kadınların geri planda durmaya zorlanamayacağını kaydetti.

Çeşitli siyasi partilerden temsilciler de Fransa'da kadın haklarının hiçbir inanç ya da kültür gerekçesiyle tartışmaya açılamayacağını dile getirdi.

Büyüyen tepkilerin ardından BAPS grubu bir açıklama yaparak ziyaretin kule yönetimiyle koordineli şekilde organize edildiğini öne sürdü, yol açtıkları rahatsızlık ve mağduriyet nedeniyle de kamuoyundan özür diledi.

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