Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçaklı saldırı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı.
Olay, sabah saatlerinde, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.
Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatsızlığını hatırlatarak, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçaklayarak parçaladı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralanırken, H.E.'yi çevredekiler, uzaklaştırdı. H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Diyarbakır
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