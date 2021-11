Olay, sabah saatlerinde, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatsızlığını hatırlatarak, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçaklayarak parçaladı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralanırken, H.E.'yi çevredekiler, uzaklaştırdı. H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.