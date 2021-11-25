Aralarında alacak verecek meselesi bulunan akraba iki grubun birbirine tüfek ve tabancayla ateş etmesi sonucunda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise tabanca, pompalı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

16 Kasım'da yaşanan olayda yaralanan olmazken park halindeki hafif ticari araç ile otomobile kurşun isabet etmişti.