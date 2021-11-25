Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi Mardin-Diyarbakır yolunun Aksu mevkiinde meydana geldi. Bilal D. yönetimindeki kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Şükrü Yücel'in kullandığı tır ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile kamyondaki Tekbir Köşe yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Şükrü Yücel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.