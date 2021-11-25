Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta taksiciler bir yolcuyu darbetti
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta şoförüyle tartıştığı taksinin anahtarını alarak inen yolcu, taksiciler tarafından darbedildi.
Güzelyurt Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde dün seyir halindeki takside sürücü ile yolcu arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Sürücünün otomobili durdurmasının ardından yolcunun taksinin anahtarını alıp inmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgaya sürücünün arkadaşları da dahil oldu
Sürücünün meslektaşlarına haber vermesi üzerine bölgeye gelen bir grup taksicinin de dahil olduğu kavgada yolcu sopa, tekme ve yumrukla darbedildi.
Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: İstanbul
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