Güzelyurt Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde dün seyir halindeki takside sürücü ile yolcu arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Sürücünün otomobili durdurmasının ardından yolcunun taksinin anahtarını alıp inmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya sürücünün arkadaşları da dahil oldu

Sürücünün meslektaşlarına haber vermesi üzerine bölgeye gelen bir grup taksicinin de dahil olduğu kavgada yolcu sopa, tekme ve yumrukla darbedildi.

Kavga anı çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.