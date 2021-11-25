Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Alanya ilçesinde, apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede ikamet eden ailenin 4 yaşındaki çocuğu Kayra Durmaz, balkondan düştü.
İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayra, müdahaleye rağmen yaşama tutunamadı.
Nasıl düştüğü belirlenemeyen çocuğun cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.
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