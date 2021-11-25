Sel, orman yangını, müsilaj...

İklim değişikliği; meteorolojik afetleri ve doğadaki kirlilik sorunlarını tetikliyor.

60'lı yıllara oranla afetler 3 kat, afetlerin yol açtığı ekonomik kayıp 9 kat arttı.

Ankara Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Somuncu, öncelikle devletlerin iklim değişikliğine neden olan uygulamalara karşı önlem alması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bunlardan bir tanesi iklim değişikliğine uyum, adaptasyon dediğimiz, ikincisi de azaltım. Azaltım, atmosfere salınan sera gazlarının oranının veya miktarının azaltılması. Fosil yakıtları kullanıyoruz ulaşımda, ısınmada, enerji sektöründe. Fosil yakıtların kullanımının azaltılması yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması..."

"Toplu taşıma tercih edilmeli, gıda israfı yapılmamalı"

Uzmanlara göre, bireylere de bu mücadelede sorumluluk düşüyor.

Atılacak ilk adımın günlük alışkanlıkları değiştirmek olduğunu söyleyen Somuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Toplu taşıma tercih etmek, elektrikte daha verimli kullanıma yönelmek, günlük alışkanlıklarımızda en önemlisi mesela gıda kullanımı, dünyada büyük bir gıda israfı var şu anda, o israfı azaltmak için yapılabilecek pek çok şey var çünkü gıdanın üretiminde, dağıtımında ve tüketiminde yine enerji kullanılıyor yine su kullanılıyor."

Afetlerin engellenmesi için iklim değişikliği ile mücadele büyük önem taşıyor.

