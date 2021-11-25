İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi'nde kaçak olarak etil alkol üretim tesisinden, başta İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya olmak üzere Türkiye'nin birçok iline dağıtım yapıldığını belirledi.

Fabrikayı izlemeye alan ekipler, tesisten çıkış yapan kamyoneti takibe aldı. Gebze- Tavşanlı mevkisinde durdurulan kamyonette yapılan aramada, kaçak olarak üretilen etil alkol dolu şişeler bulundu.

Ekipler, daha sonra tesise baskın düzenledi. Fabrikada yapılan aramada, çok sayıda sahte alkol ve yapım malzemesi ele geçirilirken, 1 kamyonete de el kondu.

Fabrika kiralanıp üretim tesisi kurulmuş

Boş fabrika binasının kiralanarak etil alkol üretim tesisi haline getirilen alanda tarımsal ve tıbbi amaçlı etil alkolün işletilip, içki kullanımına hazır hale dönüştürüldüğü öğrenildi.

Ele geçirilen malzemelerin değerinin 3,5 milyon lira olduğunu belirlendi.

Tesiste yakalanan M.T., A.M.Ş., Afganistan uyruklu N.Ö. ve A.R. gözaltına alırken, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' ve 'Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçlarından haklarında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.