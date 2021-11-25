Olay, saat 11.30 sıralarında, Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi.

Polis, şüphe üzerine F.B.'nin kullandığı kamyoneti durdurmak istedi. Bunun üzerine sürücü 'dur' ihtarına uymayıp, hızını artırarak kaçtı. F.K., kaçarken polis aracı ile diğer araçlara da çarptı. Polisin sıkı takibi sürerken, F.B.'yi polis memuru G.G., durdurmak istedi.

Yine 'dur' ikazına uymayan sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Daha sonra aracından inip yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. 'Hırsızlık' dahil çeşitli suçlardan kaydı olan sürücü gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.