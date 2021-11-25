Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arkadaş katiline 14 yıl ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanık 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hüseyin B, maktul Zeki Asya'nın yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi de uygulayarak sanığa "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 22 Mayıs'ta arkadaşı Zeki Asya'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Hüseyin B. gözaltına alınmıştı.
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