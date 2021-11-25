Kahramanmaraş Valilik Meydanı’nda başlatılan yürüyüş programında, katılımcılar kadına karşı şiddete mücadelenin simge rengi turuncu şemsiyelerini açarak yağmur altında metrelerce yürüdü.

"Kadına şiddet adeta bir pandemi gibi"

Atatürk Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşte, turuncu renkteki balonlar gökyüzüne salındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün hepimizin yüzleştiği ve tüm dünyada kabul gören bir insanlık suçuyla, kadına şiddet hastalığıyla karşı karşıyayız. Bu hastalık adeta bir pandemi gibi, evlerimize salonlarımızdaki ve ceplerimizdeki küçük pencerelerden giriyor, düşüncelerimize sirayet ediyor. Bu pencerelerin hangi manzaraya bakmasını istediğimiz ise bizim elimizde” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Şiddetin rakamlarla ifade edilemeyeceğini belirten Başkan Güngör şunları kaydetti:

“Tek bir kadına kalkan el hepimize kalkıyor, bir kadının uğradığı şiddet iliklerimize kadar canımızı acıtıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de şehrimizdeki bu tip hadiselerin önüne geçmek maksadıyla azami gayret sarf ediyoruz. Bir yandan kadınlarımıza yönelik ücretsiz psikososyal destekler sağlarken, diğer yandan atölyeler ve meslek edindirme kurslarımızla ekonomik özgürlüklerini sağlayabilecekleri alanlar açıyoruz. Paydaş kurumlarımızla birlikte oluşturduğumuz projelerle tek arzumuz, kadınlarımızın daha güçlü olmalarını sağlamaktır. Bu anlamlı günde, yeni dramların artık yaşanmadığı bir dünya diliyorum.”