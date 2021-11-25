Antalya'da Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesindeki falezlerin denize yakın kısmında bir köpek kayalık alanda mahsur kaldı.

Bulunduğu yerden ne yukarı ne de aşağı inebilen köpeğin durumu, tur düzenleyen teknedekilerin fark etmesi sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Yat Limanı’ndan iki ayrı ekip olarak çıkış yapan deniz polisi, bölgeye gelerek kayalık alanda kurtarılmayı bekleyen köpek için operasyon hazırlığı yaptı.

Polis memuru kucağına alarak bota indirdi

Köpeğin, polisleri görünce sevinç hareketleri ise görüntülere yansıdı.

Yağmurlu havada oldukça ıslanan köpeği, bottan inen bir polis memuru kayalık alana çıkarak kucakladı, ardından bota aldı.

Kurtarma anı baştan sona kadar kameralara yansırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek, deniz polisi şube müdürlüğünde yemek ve su verildikten sonra belediye ekiplerine teslim edildi.