Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta tefecilik operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat il merkezi, Zile ve Turhal ilçelerinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ta, polis ekipleri, il merkezi, Turhal ve Zile ilçelerinde tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde senetler, ajanda ve doküman ele geçirildi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Etiketler: Tokat
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