Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde İrfan ve Kamuran Türker çiftini arayarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerini terör örgütünün ele geçirdiğini söyledi. Ellerinde bulunan parayı teslim etmelerini istedi.

Paniğe kapılan çift, aynı gün banka hesaplarında bulunan 186 bin euroyu çekip, eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye verdi. Çift, bir hafta sonra 101 bin 186 dolar, bir hafta sonra 84 bin 200 dolar daha çekip aynı yöntemle kendilerini arayan şüphelilere teslim etti.

Dolandırıldıklarını anlayan Türker çiftinin şikayeti üzerine polis parayı teslim alan Hüseyin Karaca ile gözcülük yapan Abdülkadir Özal ve diğer şüpheliler Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'u yakaladı.

10 yıl hapis talebi

Tutuklanan 4 kişinin, 'dolandırıcılık' suçundan 10'ar yıl hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Sanıklardan Hüseyin Karaca, benzer dolandırıcılık suçundan girdiği cezaevinden 2020 yılında çıktığını, Şanlıurfa'ya gittiğini ve halı yıkama işiyle uğraşmaya başladığını söyledi.

Karaca, kardeşinin 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu. olduğunu ve karşı taraf kan parası istediği için Emrah Çiftçi'nin teklifiyle işi kabul ettiğini aktardı.

"Beni suça çekmek için aramışlar"

Emrah Çiftçi ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, daha önce telefon dolandırıcılığı suçları işlediğini; ama askere gidip, evlendikten sonra bu işleri bıraktığını söyledi.

Çiftçi, Hüseyin'i tanımadığını iddia ederek, beraatını istedi.

Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi..

Mahkeme, suça iştirak ettiği belirlenen Salih A. hakkında suç duyurusunda bulunulması ve sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.