Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de yolcu minibüsleri çarpıştı: 5'i öğrenci 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 5'i öğrenci olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Altınova Mahallesi yönüne seyreden Bircan Kınay yönetimindeki yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Murat Kocadağlı'nın kullandığı yolcu minibüsü çarpıştı.
Kınay idaresindeki araç, savrularak yol kenarındaki direğe de çarptıktan sonra durabildi.
Kazada, sürücüler Kınay ve Kocadağlı ile 5'i öğrenci 8 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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