Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de inşaat bekçisi şantiyede ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir inşaat bekçisi şantiye alanında ölü bulundu.
Erenköy Mahallesi Erenköy Caddesi'ndeki bir inşaatta bekçilik yapan 60 yaşındaki K.A.'yı şantiyedeki kulübede göremeyen işçiler, etrafa bakmaya başladı.
Şantiye alanında K.A.'yı yerde hareketsiz yatarken bulan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, K.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan bekçi, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.
Etiketler: Kayseri
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