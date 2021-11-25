Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İGART Sanat Projeleri Yarışması'na başvurular sürüyor
[Fotoğraf: İGA]
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, kültür ve sanatın buluşma noktası İGART Sanat Projeleri Yarışması'na başvuruların 31 Aralık'ta sona ereceğini duyurdu.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, İGART Sanat Projeleri Yarışması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Genç Sanatçılar, Avrupa’nın en iyi havalimanına eserinle renk katmaya hazır mısınız? 35 yaş altı tüm katılımcılara açık. Bireysel veya grup olarak katılma imkanı. 1.000.000 lira telif ödülü. Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021" denildi.
Genç Sanatçılar;— İGA Istanbul Airport (@igairport) November 24, 2021
Avrupa’nın en iyi havalimanına eserinle renk katmaya hazır mısınız?
35 yaş altı tüm katılımcılara açık.
Bireysel veya grup olarak katılma imkanı.
1.000.000₺ telif ödülü.
Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021 #İstanbulHavalimanı
Etiketler: İstanbul Havalimanı
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