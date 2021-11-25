İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, İGART Sanat Projeleri Yarışması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Genç Sanatçılar, Avrupa’nın en iyi havalimanına eserinle renk katmaya hazır mısınız? 35 yaş altı tüm katılımcılara açık. Bireysel veya grup olarak katılma imkanı. 1.000.000 lira telif ödülü. Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021" denildi.