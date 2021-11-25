Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde mayıs ayında aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.A. yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan V.A. ile A.A. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kavgaya karışan E.A.'nın bir evde saklandığını belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla E.A.’yı yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

İşlemlerin ardından E.A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3’e yükseldi.