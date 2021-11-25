Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ölümlü kavganın firari şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da iki akraba aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgaya karıştığı gerekçesiyle aranan E.A. yakalanıp, tutuklandı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde mayıs ayında aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan S.A. yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan V.A. ile A.A. tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kavgaya karışan E.A.'nın bir evde saklandığını belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla E.A.’yı yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.
İşlemlerin ardından E.A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3’e yükseldi.
Etiketler: Diyarbakır
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