Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Capital, Ekonomist ve StartUp dergilerinin düzenlediği Bursa Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ikinci günün açılış konuşmasını yaptı.

Tarım, orman ve suyu "3 stratejik alan" şeklinde nitelendiren Bakan Pakdemirli, bu konuların tarihte hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini söyledi.

"Bu 3 hayati alanda güçlü kalmak, geleceği doğru okumakla, uzun vadeli politikalar oluşturmakla ve süreci doğru yönetmekle mümkün olacak" diyen Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu süreçte gıda güvenliğini garanti altına alacak, suyu verimli kullanacak ve orman varlığını artıracak projeleri tek tek hayata geçirdiklerini anlattı.

"Son 3 yılda üretim yapısı derinden sarsıldı"

Pakdemirli, son 3 yıldır küresel anlamda pandemi ve iklim değişikliğiyle üretim yapısının derinden sarsıldığı, tedarik zincirlerinin alarm verdiği, emtia piyasalarındaki hızlı dalgalanmaların endişeyi ve belirsizliği körüklediği zorlu bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler sayesinde bu dönemi gıda arzı açısından hiçbir sorun yaşamadan geçirebildiklerini belirten Pakdemirli, gıdaya aşırı talep, lojistik sıkıntılar, iş gücü sorunları, yüksek enerji maliyetleriyle birlikte gıda fiyatlarında rekor artışlar yaşandığını aktardı.

Küresel gıda fiyat endeksi 46 yılın en yüksek seviyesinde

"Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklanan küresel gıda fiyat endeksi, 2021'nin ekim ayında 133,2 seviyesine yükselerek, yıllık bazda kayıtların tutulduğu son 46 yılın en yüksek seviyesine ulaştı” diye konuşan Pakdemirli, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkilerini yaşadığımızı belirtti. Pakdemirli, bakanlık olarak iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için birçok destek uygulamasını hızlıca devreye alarak tüm paydaşlarla birlikte yol haritasını belirlediklerini söyledi.

2019 yılındaki Tarım ve Orman Şurasında alınan kararları eylem planına dönüştürerek hızlı bir biçimde sahada çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, her biri marka haline gelen birçok proje başlattıklarını dile getirdi. Tarımda toplam destek alımlarını 2 katına çıkardıklarını belirten Pakdemirli, üreticimizin finansman ihtiyacını karşılamak için faiz indirimi ve tarım kredisi uygulamalarının da devam ettiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, tarımda 326 bin projeye toplam 24 milyar lira destek sağlandığını aktararak, 465 bin kişiye istihdam sağlandığını ifade etti. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında en gelişmiş tarım sigortacılığını başlattıklarını vurgulayan Pakdemirli, 2023 yılında bunu tüm Türkiye’de yaygınlaştıracaklarını belirtti.

Tarımın geleceği Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor

“Tarımın geleceğinin Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğini çok iyi biliyoruz” diyen Pakdemirli, Ar-Ge çalışmaları için yıllık 1 milyar TL kullandıklarını anlattı.

"Son 19 yılda 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 'Geleceğe Nefes' kampanyamızla yanan orman alanlarımızdan başlayarak, her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanın dikimine başladık."

"72 barajı hizmete aldık"

Bakan Bekir Pakdemirli, su alanında son 3 yılda 1000'in üzerinde tesisin tamamlandığını, 72 barajı da hizmete aldıklarını aktararak, bu yıl su yatırım bütçesinin rekor artışla 18 milyar dolara çıkarıldığını söyledi. Pakdemirli, yıl sonunda 50 yer altı projesinin bitmiş olacağını ekledi. Bu yıl Cumhuriyet tarihinin ilk su şurasının yapıldığını paylaşan Pakdemirli, bu şura ile hem bu yüzyıl hem de gelecek yüzyıldaki ihtiyaçları düşünerek planlar oluşturulduğunu aktardı.

Tarım sektörünün son 12 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, “Tarımsal hasılamız son 3 yılda yüzde 78 artışla 2020 yılında 337 milyar TL’ye ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır” diye konuştu.

Tarımsal hasılanın Avrupa’da lider, dünyada ise ilk 10'da olduğuna vurgu yapan Bakan, tarımda 15,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğinin altını çizdi.