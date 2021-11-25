Sağlık Bakanlığınca, 6-12 Kasım'da her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarına göre 11,72 ile Şırnak bir önceki haftaya göre en düşük il olurken, 16,61 ile Mardin üçüncü sırada yer aldı.

Her iki ilde de vaka sayısının artmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve aşı yapılması istendi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, tüm dünyada ve ülkede salgınla yoğun bir mücadelenin verildiğini anımsatarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarını sürdürdüklerini söyledi.

Aşılama oranı yükseliyor

Pehlivan, aşılama oranında belirli bir seviyeye çıktıklarını belirterek, birinci doz aşıda yüzde 85'in üzerinde, ikinci doz aşıda da yüzde 70'e yaklaştıklarını bildirdi.

Birkaç gün içerisinde yüzde 70 oranını yakalayacaklarını anlatan Pehlivan:

"İl olarak jandarma, emniyet personellerimizin sayısının çok olduğu bir iliz. Bu kurumlarımızda da aşılama oranımız yüzde 90'ların üzerinde seyrediyor. Birinci doz aşılarımız yüzde 100 tamamlandı, şimdi de ikinci dozda hemen hemen yüzde 100'e yaklaştık" dedi.

Süreç devam ediyor"

Aşı olmayan vatandaşların aşılarını bir an önce yaptırmasını beklediklerini ifade eden Pehlivan:

"Süreç devam ediyor ve kış mevsimine giriyoruz. İnşallah bu seviyeyi muhafaza edebiliriz, hatta sıfırlarız. Bir yandan da aşı oranımızı daha da yukarılara çekeriz. İkinci dozda yüzde 70'lere yaklaştık bunu biraz daha yukarılara çıkarmamız gerekir. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyetlerini artırmalarını rica ediyorum. Bu sayede inşallah salgının üstesinden hep beraber geleceğiz."

Hastalar, ya aşısız ya da eksik aşılı

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise, "Mardin vakaların az görüldüğü illerden biri olsa da biz vatandaşlarımızın aşı çalışmalarına destek vermelerini, aşı olmalarını ısrarla vurguluyoruz. Çünkü şu anda hastanemizde yatan az sayıda da olsa hastalarımızın tamamı aşısız ya da eksik aşılı" dedi.