Sivas'ta dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Sivas'ı çevre illere bağlayan Geminbeli, Çamlıbel ve Yaraşbeli geçitlerinde ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Koyulhisar ilçesinde de sabah kar yağdı. İl merkezinde ise sağanak etkili oluyor.

Yozgat

Yozgat kent merkezinde dün etkili olan yağmur, gece yerini kara bıraktı. Beyaza bürünen kentteki Çamlık Milli Parkı'nda güzel görüntüler oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Sabah öğrenciler, okul önlerinde kar topu oynayarak eğlendi.

[Fotoğraf: AA]

Erzurum

Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla etkisini devam ettiren kar, kenti beyaz örtüyle kapladı.

[Fotoğraf: AA]

Ağaç ve bitkilerin beyaza büründüğü, tarihi yapıların görsel şölen sunduğu kentte, araç sürücülerinin kar nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kars

Kars'ta da gündüz etkili olan sağanak, gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte sabah iş yerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.

[Fotoğraf: AA]

Erzincan'ın da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Ardahan

Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan kar ilçeyi beyaza bürürken, hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaza bürünürken, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Bayburt

Bayburt’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur havanın soğumasıyla kara dönüştü. Güne bembeyaz örtüyle uyanan Bayburtlular, karın tadını çıkardı.

Öte yandan kar ve tipi yüksek kesimlerde daha fazla etkili oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı güzergahında ilgili ekipler karla mücadele çalışması yaparak yolda bir sorun yaşanmaması için çaba sarf etti. Trafik ekipleri de sürücülere uyarılarda bulundu.

Kardan tamamen kışın hüküm süremeye başladığı Bayburt-Trabzon sınırındaki köy ve yaylalarda ise görsel şölen oluştu. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köylerinde ahşap evler karla adeta bütünleşti.

[Fotoğraf: İHA]

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklı devam edeceğini söyledi.

Gümüşhane

Hava sıcaklıklarının dün akşamdan itibaren bölgede tekrar düşmesi ile birlikte Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Trabzon-Gümüşhane arasındaki Zigana Dağı’ndaki Zigana Geçidi’nde, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı’nda kar yağıyı nedeniyle ulaşım zaman zaman aksarken, Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışma yürütüyor.

Kar nedeniyle kapalı il genelinde köy yolu bulunmazken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 10 santimetreyi aşıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, karla karışık yağmur ve kar etkili olan bölgede, yağışlar aralıklarla etkisini sürdürecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzurum'da 2, Ağrı'da 3, Erzincan'da 4, Iğdır'da 7, Tunceli'de 8 ve sıfırın altında olmak üzere Kars ile Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 11, Iğdır'da 8, Erzincan ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 2, Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.