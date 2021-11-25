Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araç sürücülerinin bazıları yolda kaldı.

Geyraz Mahallesinde uygulama yapan ekipleri ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmasına izin vermedi.

[Fotoğraf: İHA]

Tipinin etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde de Karayolları ekipleri kar küreme çalışmaları yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açılan yolun belirli bölgelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.