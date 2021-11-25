Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Tokat-Sivas kara yolunda ulaşıma "kar" engeli
[Fotoğraf: İHA]
Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Tokat-Sivas kara yolunda etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araç sürücülerinin bazıları yolda kaldı.
Geyraz Mahallesinde uygulama yapan ekipleri ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmasına izin vermedi.
[Fotoğraf: İHA]
Tipinin etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde de Karayolları ekipleri kar küreme çalışmaları yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açılan yolun belirli bölgelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Tokat
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