Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 08:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars güne karla uyandı
[Fotoğraf: İHA]
Kars'ta gece başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar beyaz örtüyle kaplandı. Sabahın ilk ışıklarıyla sokağa çıkan vatandaşlar, kar sürprizi ile karşılaştı.
Kars’ta etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Yoğun karın etkili olduğu bölgelerde yollar beyaza büründü. Kar yağışının tarihi mekanlarla birleşmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sabahın erken saatlerinde kendilerini dışarı atan vatandaşlar karın tadını çıkardı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı Kars
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