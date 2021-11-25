Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 08:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil takla attı. Otomobilde sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Piyalepaşa Bulvarı'nda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Otomobilde sıkışan iki kişi çıkarıldı
Kaza yapan aracı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Burçay Ay ve Murat Ay’ı çıkararak ambulansa götürdü.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 09:32
- 09:33
- 09:39
- 09:39
- 09:38
Sıradaki Haber
Balkonda oturan kadın bacağından vuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz