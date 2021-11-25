Piyalepaşa Bulvarı'nda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Otomobilde sıkışan iki kişi çıkarıldı

Kaza yapan aracı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Burçay Ay ve Murat Ay’ı çıkararak ambulansa götürdü.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.