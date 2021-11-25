Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 02:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kağıthane'de mobilya imalathanesinde yangın
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Kağıthane’de 6 katlı bir binanın 3. katında bulunan mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Sultan Selim Mahallesi Aybike Sokak üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinin 3. katındaki mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Binadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle mobilya atölyesinde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Etiketler: Yangın
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