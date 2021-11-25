Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 01:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Suadiye Mahallesi Çepni Caddesi'nde ilerleyen M.A.L'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra S.Ç'nin kullandığı minibüse vurdu.
Kazada, minibüsteki 1 yolcu ile diğer araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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