Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 23 Kasım'da sabah saatlerinde İzmir'in Menderes ilçesi Özdere açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik bot ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler yine aynı gün akşam saatlerinde Özdere açıklarında lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmeni kurtardı.
Çeşme ilçesi Süngükaya açıklarında lastik botta Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yabancı uyruklu 61 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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