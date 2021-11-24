Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, bakanlık tarafından verilen desteklerle son yıllarda su ürünleri üretiminde büyük artış elde edildiğini söyledi.

Kentte faaliyet gösteren 14 ihracat izinli balıkçılık ürünleri işletmesinde tüketime sunulmak üzere taze soğutulmuş, dondurulmuş, bütün, fileto ve işlenmiş füme olarak üretilen deniz ürünlerinin ihraç edildiğini aktaran Saylak, bu yılın ilk yarısında su ürünleri sektöründe 78 bin ton ihracat gerçekleştirilerek, geçen yılın toplam ihracat rakamına ulaşıldığını aktardı.

“Bugünümüz kadar geleceğimizi de düşünmek zorundayız”

Yıl sonunda 530 milyon dolarlık bir rakamın öngörüldüğünü söyleyen Saylak, "Muğla'dan 54 ülkeye su ürünleri ihracatı gerçekleştirilmekte. Bir yandan ihracat rakamlarımızı yükseltirken bir yandan denizlerin sürdürülebilirliği için de çalışıyoruz. Bugünümüz kadar geleceğimizi de düşünmek zorundayız" dedi.

Saylak, su ürünleri sektörünün Muğla'nın önder sektörlerinden olduğunu, sektörün her türlü proje ve çalışmalarına rehberlik yapmak için yanlarında olacaklarını söyledi.