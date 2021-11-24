Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta aranan terör şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan zanlı yakalandı.
Şırnak’ta, Uludere Jandarma Suç Arama Timi, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında Hakkâri’de olduğu tespit edilen S.A. düzenlenen operasyonla bulunduğu adreste yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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