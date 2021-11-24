Erzincan - Sivas kara yolu güzergâhındaki Sakaltutan ile Kızıldağ geçitlerinde, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye geçidi ve Pöske Dağında, Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı geçidinde gece saatlerinde yağan yağmur, kar ve tipiye dönüştü.

Yağışın ardından karayolları ve trafik ekipleri, geçitlerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yaptı, sürücüleri uyardı.

“Yoğun kar uyarısı”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın yüksek kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “24.11.2021 çarşamba günü yağmurla başlayacak yağış Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da kar yağışına dönüşecek. 25.11.2021 perşembe sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde yerini yoğun kar yağışına bırakacak. Ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı” denildi.