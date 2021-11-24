Sakarya Meydan Muharebesi'ne katıldıkları için mezun olamayan son sınıf öğrencilerini anmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Kayseri lisesinden mezun olan şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Kayseri Lisesi'nin nura koşan gençleri" dizesiyle başlayan "Taş Mektep" şiirinin bestelendiği marşa öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti.

"Atalarımızın sorumluluklarını taşımalarını arzu ediyoruz"

Dernek Başkanı Ömer Uzunoğlu, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan ve şehit olan öğrencileri anmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Hazırlanan diplomaları lise 1. sınıf öğrencilerine vereceklerini söyleyen Uzunoğlu, bununla lise talebelerinin atalarının sorumluluklarını taşınmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Lise tarihinde şimdiye kadar kimseye şehitlerin diplomalarının verilmediğini vurgulayan Uzunoğlu, mezun olamayan 10 şehidin diplomasının 10 öğrenciye verileceğini dile getirdi.

Şehitlerin ismi tek tek okundu

Uzunoğlu, şehitlerin isimlerinin tespit edilerek, o dönemin orijinal diplomalarının aslının yapıldığını da işaret etti.

Mezun ve okulda görevli 120 öğretmenin katıldığını etkinlikte, öğrencilere şehitlerin ismi okunarak diplomaları teslim edildi.

Kayseri Lisesi Mezunları Derneğince, Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Durgun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.