Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği etkinlikte, Türk bayrağı ile Cumhuriyet dönemi öğretmen ve öğrencilerinin fotoğrafları paylaşıldı.

Gösteride, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yanında şehit öğretmenlerin isimleri yer aldı.

Etkinliğin sonunda, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit düşen Aybüke Yalçın da gösterildi.

Yalçın'ın portresinin ardından "Başta şehit olan öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlerimize minnetle... Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadeleri paylaşıldı.

Düzenlenen ışık gösterisini bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ilgiyle izledi.