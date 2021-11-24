Merkeze bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi baba S.O. ile anne Türkan O'nun 13 günlük kızları E.E.O, mamasına karışan karınca ilacı nedeniyle zehirlendi.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebeğin mamasına karınca ilacını baba S.O'nun kattığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından Yalova Adliyesine getirilen S.O, sulh ceza hakimliğince "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Yaptığını öğrendiğimde beynimden vurulmuşa döndüm"

Olay sonrası bebeğiyle ağabeyi Bayram A.'nın evine giden Türkan O, eşinin kızlarının dünyaya gelmesiyle ilgili yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını görünce anladığını söyledi.

Olay günü bebeğine mama verdiğini, daha sonra mamadaki tortuları fark ettiğini anlatan Türkan O, "Mama bozulmuştur diye şüphelendim ve mamayı çöpe attığım sırada poşetlerin altında zehri gördüm. Mamanın içerisindeki ile toz zehir birbirine çok benziyordu" dedi.

Bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Türkan O, "Eşimin yaptığını öğrendiğimde beynimden vurulmuşa döndüm. Bunlar kolay şeyler değil. Ben anlatırken bile çok rahatsız oluyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Bebeğim çok şükür şimdi iyi. Bundan sonra çocuklarım için ayaklarımın üzerinde duracağım" dedi.

"Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum"

Baba S.O. ifadesinde, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf etti. "Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim" dedi.