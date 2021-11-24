Jandarma ekipleri, İzmir'in Karabağlar, Buca ve Menderes ilçeleri ile Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 6 ay süren takip sonucu belirlenen İzmir'de 7, Manisa'da 3 olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 8 milyon 133 bin 41 makaron ve 2 ton 224 kilogram tütün ile 6 sigara sarma makinesi, birer bandrol sökme ve takma makinesi, 401 kilogram nargile tütünü, çok sayıda bandrol, fatura, irsaliye ve sigara sarma ambalaj paketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.