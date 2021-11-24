Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki ilde 8 milyon makaron ile 2 ton tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir ve Manisa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 milyon 133 bin makaron ile 2 ton 224 kilogram tütün ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, İzmir'in Karabağlar, Buca ve Menderes ilçeleri ile Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak tütün ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaklaşık 6 ay süren takip sonucu belirlenen İzmir'de 7, Manisa'da 3 olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
6 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda 8 milyon 133 bin 41 makaron ve 2 ton 224 kilogram tütün ile 6 sigara sarma makinesi, birer bandrol sökme ve takma makinesi, 401 kilogram nargile tütünü, çok sayıda bandrol, fatura, irsaliye ve sigara sarma ambalaj paketi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık Makaron Manisa Tütün
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