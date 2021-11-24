Birçok kentte misafirlerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Amasya ili Yavuz Selim Meydanı'nda konuşlandırıldı.

İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan dijital tırda, ‘sihirli ayna’, ‘3 boyutlu sanal kutu’ ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün holografik görüntüsü vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Dijital tırda, ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknolojiyle oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Tırı ziyaret eden vatandaşlar, özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran ve ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşıyor.

26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

Vatandaşlar ile öğrencilerin ilgisini çeken tırdaki yeşil perde deneyimi bölümünde, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğraf çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenen bir ortamdaymış gibi gösteriyor.

Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hem elden teslim ediliyor hem de e-posta olarak da gönderilebiliyor.

Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. Dijital tır, kentte 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.