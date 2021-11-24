Adana'da zeytinyağı üretimi arttı. Bir girişimci baklavayı tereyağı yerine zeytinyağı ile yaptı.

Daha sağlıklı ve hafif olan baklava lezzetiyle tam not aldı.

Baklava ve zeytinyağı sevdiğimiz iki lezzet Adana'da bir araya geldi. Adana'da zeytinyağının üretiminin artması ile birlikte artık çok daha sağlıklı ve çok daha lezzetli baklavalar yemek mümkün.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Yaklaşık 120 bin dekarlık alandan da 60 bin ton civarında zeytin üretiyoruz. Bu zeytinlerin 40 bin tonu yağlık olan çeşitlerden. Zeytinyağı insan vücudunda damar sertleşmesini ve damarlardaki kolesterolü iyiye çevirme yönünde ciddi bir katkısı vardır" açıklamasını yaptı.

TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş ise "Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği olarak biz böyle sağlıklı ürünlerin mutfaklarımızda olmasını özellikle adana mutfağına mal olmasını destekliyoruz" dedi.

Zeytinyağlı baklava, tadanların da beğenisini kazandı. Zeytinyağlı baklavanın kilosu 75 ile 90 lira arasında değişiyor.

Haber: Levent Nacar