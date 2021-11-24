Trabzon AB Bilgi Merkezi tarafından, TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadınlar Haklarını Öğreniyor" konulu toplantı düzenlendi.

Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, toplumsal cinsiyet eşitsizliği dolayısıyla oluşan sonuç nedeniyle Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde dayanışma ruhuyla bir araya geldiklerinin belirterek, şunları söyledi:

"Tacize, tecavüze uğruyorsak korkmayacağız, susmayacağız, haykıracağız, yardım talep edeceğiz. Dayanışma ve mücadele ile sadece kadın olduğumuz için başımıza gelen bu şiddetten arınacağız, arındıracağız. Dolayısıyla kadınlar bu dünyayı daha güzel, yaşanabilir bir hale getirecek, bu gücü dayanışmayla birlikte birbirimizden güç alarak yerine getireceğiz."

TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zühal Akyüzlü, "Hedefimiz daha çok çalışan, üreten ve ekonomik değerleri kazanan kadınların toplum içerisinde çoğalmasını sağlamaktır" dedi.