Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi idarecileri ve gençler, Öğretmenler Günü dolayısıyla unutulmaz buluşmaya imza attı.

Gençlik Merkezi idareci ve gençleri, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli idarecilerin hayatlarında iz bırakmış öğretmenleri bularak bir araya getirdi. Birbirlerini gören öğretmen ve öğrenciler duygusal anlar yaşadı.

20 yıllık anılarını paylaştılar

Uzun uzun sohbet eden öğretmenler ve öğrencileri, hem okul dönemlerine ait anılarını paylaştı hem de öğrenciliklerinden sonraki dönemlerini anlattı. Gençlik Merkezi gençleri tarafından hazırlanan pastayı da öğretmenler hep birlikte kesti.

Öğretmenler 20 yıl sonra hatırlanmaktan, öğrencilerinin hayatlarında iz bırakmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek öğrencilerine teşekkür etti.

[Fotoğraf: İHA]

Duygusal anlar yaşandı

Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, "Gençlik Merkezimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı programa katıldık. Biz burada bir program olacağını biliyorduk ama böyle bir sürprizle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Sağ olsun arkadaşlarımız benim ve şube müdürlerimizin anılarında olan bazı öğretmenlerimizi ve yakınlarını getirmişler. Biz de burada ailemin tamamında emeği olan, 5 yıl öğretmenliğimi yapan ve geleceğimi, hedeflerimi çizmeme yardımcı olan, geçtiğimiz yıllarda da vefat eden ilhan Ozan öğretmenimin eşi ve kızı ile bir araya geldik. Onlarla burada buluştuk. Duygusal bir ortam oldu. Çok duygulandık, yakın zamanda bu kadar duygusallaştığımı hatırlamıyorum" dedi.

Program öğretmenlere çiçek verilerek son buldu.