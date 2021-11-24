Akademisyenler, siyasetçiler ve eğitimciler İstanbul'da bir araya gelecek. Küresel ölçekte eğitim, İstanbul Eğitim Zirvesi'nde masaya yatırılacak.

Zirvenin organizasyonunu Türkiye Maarif Vakfı üstlendi.

"Eğitim alanındaki gelişmeler her yönüyle değerlendirilecek"

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, zirvenin hedeflerini TRT Haber'e anlattı.

"Küresel sistemde hizmet eden bir kurum olarak eğitimdeki yeni gelişmeleri yetkin isimlerle bu konuda hem elde edilen uygulayıcı olan uzmanlarla bir araya getirmek ve eğitimde yeni eğilimler ve dönüşü başlığı altında yeni gelişmeleri tartışmaya açmak istedik. Eğitimin geleceği müfredatın, dijitalleşmenin eğitime etkileri, kalkınma eğitiminin yeniden yapılandırılması, eğitim ve toplumsal adalet gibi çok yönlü eğitim alanındaki gelişmeleri tartışmayı amaçlıyoruz."

Katılımcılar, eğitimin güncel ve gelecekteki başlıklarını her yönüyle değerlendirecek.

Türkiye'nin kazanımları da zirvede paylaşılacak.

Akgün konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye dünyanın yükselen büyük bir ekonomi siyasi gücü olarak her anlamda eğitim alanında da küresel tartışmalara perspektif açan platformlar oluştursun, küresel eğitim network'ünün bir parçası olsun biz de dünyadaki gelişmeleri takip edelim, bizim ülkemizdeki güzel gelişmeleri de dünyaya anlatalım."

İletişim sponsorluğunu TRT üstlendi

İlk kez düzenlenen bu tarihi zirvenin iletişim sponsorluğunu TRT üstlendi.

Akgün, zirvenin dünyada küresel sisteme aktarılmasındaki desteklerinden dolayı TRT'ye teşekkür etti.

